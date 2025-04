Ratinho comenta sobre o caso Otávio Mesquita: "Extrapolou o bom senso"

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, utilizou seu programa para comentar as recentes acusações de estupro feitas contra Otávio Mesquita pela comediante Juliana Oliveira. Ratinho expressou sua opinião sobre o caso, afirmando que a situação “extrapolou o bom senso”.

"O assunto é muito delicado. Eu não vou afirmar que esse fato pode ser ou não considerado justificado. Quem vai dizer isso é a justiça, é a lei, e a minha opinião é que essa brincadeira do Otávio, ela extrapolou o bom senso, mas transformou o bom senso. Eu acho um pouco demais. O The Noite é um programa que tem a leveza dos quadros, e se a Juliana se julgou injustificada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos. O fato aconteceu em 2016. A minha dúvida tem sido revelada tanto tempo depois. Dá a impressão que é um oportunismo, mas eu não sei se é. Pode ser que ela tenha medo de perder o emprego também, por isso que ela não fez isso. Fez isso antes. Então ninguém pode julgar o que passou no íntimo dessa moça. O problema é com ela. O programa era gravado, eu tenho certeza que se ela tivesse pedido para cortar a cena que foi o ar para o próprio Danilo, como diretor do programa, ela teria sido atendida. Tenho certeza absoluta. O que é muito estranho, os tempos são muito difíceis. Acusações desse tipo podem marcar definitivamente pessoas. Precisa ter cuidado para não transformar um ato impensado, um ato impróprio, se apure os fatos, que se faça justiça. É só isso que eu quero”.

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa “The Noite”, entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo, acusando Mesquita de atos libidinosos não consentidos durante uma gravação em 2016. Segundo Juliana, o apresentador a tocou de maneira inapropriada durante uma esquete. Mesquita nega as acusações, alegando que tudo foi previamente combinado e que não houve qualquer intenção maliciosa.

Ratinho, que é amigo de longa data de Otávio Mesquita, saiu em defesa do colega, destacando que conhece sua índole e que acredita em sua inocência. Ele ressaltou que, embora seja importante apurar os fatos, é necessário ter cautela para não prejulgar sem evidências concretas.