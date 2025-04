"Não me sinto com essa idade que dizem que eu tenho", diz Ana Maria Braga

Ana Maria Braga celebrou mais um ano de vida com a energia de sempre. A apresentadora, que completou 76 anos nesta terça-feira (1), afirmou não se sentir com a idade que aparece em seu RG. “Minha vida continua como sempre foi: trabalho, aprendo, sonho, faço planos, dou risada, enfrento desafios. Tudo igual”, declarou.

Além da comemoração, Ana está prestes a casar com Fábio Arruda, ex-diretor global 21 anos mais novo que ela. A apresentadora também já superou cinco batalhas contra o câncer, sempre demonstrando força e otimismo.

Nos últimos tempos, rumores sobre a possível saída do Mais Você da Globo têm circulado, mas Ana continua firme no comando do programa, encantando os telespectadores todas as manhãs.