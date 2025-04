Alane Dias engata mais um "amigo colorido"

Sabe aquele ditado de que um amor cura o outro? Parece que Alane Dias está colocando isso em prática. Após o fim do relacionamento com Zé Loreto, a ex-BBB não quer saber de solidão.

A musa da Grande Rio, que brilhou no Carnaval de 2025, tem sido vista com frequência ao lado de Francisco Gil, filho de Preta Gil. Os dois foram flagrados nesta sexta-feira em clima de romance em Ipanema, no Rio de Janeiro.

No mês passado, também foram vistos juntos em um parque aquático em Fortaleza, trocando sorrisos e curtindo o dia bem à vontade.

Desde que deixou o BBB, Alane está morando no Rio por conta dos compromissos profissionais. Sempre que questionada, ela diz que são apenas amigos — mas do tipo que se beijam e trocam carinhos em público. Ou seja, mais um “amigo colorido” na lista da paraense.