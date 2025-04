Ex-figurinista do SBT e dono de perfil crítico à emissora é encontrado morto em São Paulo

Perfil do (X) que atavaca SBT + Logo SBT - (crédito: Foto montagem internet)

Eduardo Salles, ex-figurinista do SBT e conhecido por manter o perfil irônico “Miss Bonita SBtista” no X (antigo Twitter), foi encontrado morto em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo nesta segunda-feira (7). Ele tinha 41 anos.

Segundo a polícia, o corpo já estava em estado avançado de decomposição e foi descoberto após vizinhos sentirem um forte odor vindo do imóvel. O caso está sendo tratado como morte suspeita.

Eduardo era conhecido nas redes sociais por fazer críticas e comentários sarcásticos sobre a televisão brasileira, com foco especial no SBT, emissora na qual já trabalhou. Sua última postagem foi feita em 31 de março, às 7h40 da manhã, quando ironizou uma possível participação de Geraldo Luís no Domingo Legal. Desde então, ele não foi mais visto por vizinhos ou amigos.

A polícia investiga a causa da morte e aguarda o resultado da perícia.