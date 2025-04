O SBT vai transformar a Rede Mais Família, do criador dos palhaços Patati Patatá, em um canal de notícias 24h. A nova emissora se chamará SBT News e estreia no segundo semestre. Enquanto isso, o projeto começa de forma experimental no YouTube e na plataforma +SBT.

A direção é de Leandro Cipoloni, ex-Record News e CNN Brasil. O canal também terá conteúdo direto de Brasília. A mudança foi aprovada por Rinaldi Faria, dono das frequências usadas atualmente.