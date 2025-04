Viagem de Preta Gil ao exterior para tratamento é adiada após nova internação

Preta Gil precisou adiar a viagem ao exterior que faria para continuar o tratamento contra um câncer agressivo no intestino, que evoluiu para metástase. A cantora passou mal em casa, no Rio de Janeiro, e foi internada em um hospital da cidade. Dias depois, os médicos recomendaram a transferência dela para São Paulo, o que foi feito por meio de uma UTI aérea.

As imagens da artista sendo monitorada por aparelhos durante o voo chamaram a atenção nas redes sociais. Um perfil baiano no X (antigo Twitter) revelou que a ida da cantora ao exterior foi adiada por conta da nova internação.

Preta Gil (foto: Foto reprodução internet)

Recentemente, Preta Gil esteve no Domingão com Huck, onde contou que viajaria ao exterior para dar continuidade ao tratamento, após todas as opções de cura no Brasil se esgotarem, segundo ela mesma.

Procurada, a assessoria da cantora ainda não se manifestou.