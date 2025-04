Filha de Renato Aragão ganha a vida como motorista de aplicativo

Uma revelação surpreendente envolve Juliana Rangel Aragão, filha do primeiro casamento de Renato Aragão com Marta Rangel. Segundo informações do colunista Rafael Scala, Juliana vive uma realidade distante da vida de luxo do pai, o eterno Didi Mocó, e enfrenta dificuldades financeiras.

De acordo com a coluna de Letícia Dourado, no Portal Ei!, Renato Aragão tem seis filhos — cinco de relacionamentos anteriores e a mais conhecida, Lívian Aragão, fruto do casamento com a atual esposa, Lilian Aragão.

A relação entre Juliana e o pai estaria estremecida, especialmente por conflitos com a atual esposa do humorista, o que teria afastado pai e filha. Vivendo de forma simples, Juliana trabalha como motorista de aplicativo e já recorreu a vaquinhas online para custear medicamentos e reparos no carro, seu principal meio de sustento.

Em momentos difíceis, ela também chegou a vender cestas básicas para complementar a renda. Enquanto isso, Renato vive em uma mansão na Barra da Tijuca com Lilian e a filha caçula.