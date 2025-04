Guilherme Uzeda, a Tia do Mulheres, se acerta com a emissora e continua no programa

Guilherme Uzeda, conhecido por interpretar a “Tia” do programa Mulheres, da TV Gazeta, surpreendeu o público ao anunciar que permanecerá na atração. Ele havia divulgado que se despediria do programa nesta terça-feira, alegando que buscava novos projetos e a chance de atuar fora da personagem, já que, até hoje, sempre trabalhou na emissora caracterizado como a “Tia”.

No entanto, um dia antes da despedida oficial, Uzeda foi chamado para uma reunião no canal, onde firmou um novo acordo com a emissora. O humorista seguirá no Mulheres, agora com uma carga de trabalho reduzida — de cinco para três dias por semana. Com isso, terá mais tempo para desenvolver novos projetos e também para descansar.

Durante o programa ao vivo, após receber uma homenagem dos colegas, Guilherme anunciou que atendeu ao apelo do público fiel da atração e que não deixaria mais o elenco. Atuando no Mulheres desde 2015, ele agradeceu o carinho da equipe e da emissora, destacando sua ligação com o canal.

Nos últimos meses, o programa passou por mudanças importantes. Regiane Tápias e Artur Pires deixaram a apresentação no início de 2025. Guilherme Uzeda seria a terceira baixa em poucos meses. Atualmente, o Mulheres é apresentado por Pâmela Domingues e Camila Galetti, e segue conquistando audiência na Grande São Paulo com sua mistura de entretenimento, culinária, notícias e fofocas.