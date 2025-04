Fora da TV, Geraldo Luiz flerta e cria esperanças de voltar ao ar no SBT

Geraldo Luiz, um dos comunicadores mais populares da televisão brasileira, voltou a chamar atenção nesta terça-feira (8) ao participar do programa de Flávio Ricco na TV Léo Dias. Após sua recente saída da RedeTV!, onde comandava dois programas semanais, um aos domingos e outro às terças-feiras, o apresentador mostrou que ainda não virou a página da TV aberta — e deixou claro que quer voltar ao ar.

Durante a entrevista, os dois reviveram a era de ouro da televisão brasileira. Geraldo, entusiasta declarado da TV aberta, falou com paixão sobre quadros que marcaram época, como os de Chacrinha e Gugu, e sobre o que o público ainda sente falta: histórias que emocionam e programas que prendem o telespectador. E nisso, ninguém duvida — ele sabe fazer como poucos.

Ainda no bate-papo, Geraldo fez críticas contundentes ao atual momento da televisão no Brasil. Disse estar decepcionado com a falta de criatividade e ousadia, e criticou o uso excessivo de formatos importados. “Nada mais se cria, tudo se compra”, afirmou, fazendo referência direta aos realities e programas prontos que têm dominado a programação. Para ele, a TV aberta perdeu espaço justamente por se distanciar de suas raízes e deixar de apostar no talento local e nas ideias originais.

Geraldo também defendeu a contratação de pessoas apaixonadas pela televisão, profissionais com histórias ligadas ao meio e que carregam o desejo de criar e inovar. “Faltam diretores e criadores com alma de televisão. Gente que entenda o público e queira entregar algo que emocione, que conte histórias de verdade”, declarou.

Durante a conversa, o apresentador falou com carinho do SBT e demonstrou abertura para voltar à emissora fundada por Silvio Santos, hoje comandada pelas filhas, especialmente Daniela Beyruti. Ele deixou claro: se surgir uma oportunidade, ele está pronto para voltar a fazer o que mais ama — televisão com verdade e conexão com o povo.

Flávio Ricco, respeitado jornalista e defensor da TV aberta, fez um apelo público para que o SBT convide Geraldo Luiz. Os dois, num tom bem-humorado, simularam uma “brincadeira séria”: e se o SBT chamasse Geraldo para uma conversa? A resposta foi imediata e certeira: “Claro que sim.”

O faz de conta pode virar realidade. E para muitos fãs da televisão de raiz, isso seria mais do que justo — seria necessário.