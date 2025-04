Antônio Fagundes lança livro no Rio com presença discreta de famosos

Antônio Fagundes lançou na noite desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, seu novo livro, Sete Minutos. O evento ocorreu em uma livraria da cidade e contou com a presença do ator, acompanhado da esposa, Alexandra Martins. Conhecido tanto pela pontualidade quanto pelo talento, Fagundes conversou com os fãs e comentou trechos da obra durante a sessão de autógrafos.

Apesar do prestígio do ator, a ausência de colegas e amigos famosos chamou atenção. A única exceção foi Letícia Spiller, que estava na livraria por outro motivo e acabou sendo abordada por jornalistas no local. Simpática, a atriz falou com carinho de sua relação profissional com Fagundes, com quem já atuou em duas produções. Ela ainda expressou o desejo de voltar a contracenar com o veterano, que atualmente está fora do elenco fixo da TV Globo.

Sete Minutos marca mais um passo de Fagundes em sua jornada literária, agora em um momento em que o artista se dedica mais à escrita e ao teatro, longe das novelas e das câmeras da televisão.