Saiba quem foi a única famosa a comparecer no lançamento do livro de Antônio Fagundes

Se tem uma coisa que a gente espera quando Antônio Fagundes lança um livro, é fila de famosos querendo aparecer. Afinal, estamos falando de um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, um verdadeiro monumento da atuação. Mas a realidade foi um pouco mais… digamos… solitária.

Na última terça-feira, no Rio, Fagundes lançou Sete Minutos, sua nova obra. A imprensa? Estava toda lá, em peso, pronta pra cobrir o evento, pegar aquele depoimento emocionante de algum colega de cena, registrar reencontros e abraços calorosos. Mas os colegas? Sumiram. Ninguém apareceu.

Quer dizer, quase ninguém. Uma única atriz deu as caras. E o mais curioso? Ela nem sabia do lançamento.

Letícia Spiller e Antônio Fagundes (foto: Foto Rogério Fidalgo)

Letícia Spiller, sempre simpática, estava só passando por ali pra comprar um presente — indo pra uma festa, inclusive — quando descobriu, por acaso, que o livro do Fagundes estava sendo lançado. E, com aquela elegância que só ela tem, ficou. Falou com a imprensa, relembrou os trabalhos com o ator (inclusive O Rei do Gado), e ainda deixou no ar a vontade de trabalhar com ele de novo. Ou seja, fez mais do que quem foi convidado oficialmente.

Agora, vamos combinar: não foi um climão? Foi. A expectativa era grande, até porque Fagundes não é qualquer um. A ausência em massa dos colegas não passou batida, não. Mas, como sempre, ele segurou a onda com classe. Recebeu a todos da imprensa — sim, nós que estivemos lá firmes — com gentileza, atenção e bom humor. Parecia até que queria compensar o silêncio dos amigos com ainda mais presença.

Ficou feio pra turma do “a gente se ama nos bastidores”. Mas ficou bonito — muito bonito — pra quem tem respeito por quem realmente faz a televisão brasileira ser o que é. E nisso, Fagundes dá aula. Mesmo quando a plateia falta.