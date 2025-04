Antônio Fagundes fala sobre voltar às novelas da Globo e não esconde o que pensa

Olha, se você, assim como eu, cresceu vendo Antônio Fagundes em praticamente todas as novelas importantes da TV Globo, talvez ainda tenha aquela pontinha de esperança de ver o homem de volta às telinhas. Mas pode ir tirando o cavalinho da chuva — ou pelo menos molhando ele só até a canela.

Durante o lançamento do seu novo livro, Sete Minutos, no Rio, claro que a pergunta veio: “E aí, Fagundes, rola voltar pras novelas?” E ele foi direto: não. Sem enrolar, sem fingir que vai pensar. Mas como bom veterano, não bateu a porta com força. Quando perguntamos (com aquela ousadia que nos é permitida) se ele voltaria nem que a proposta fosse boa, ele deu aquela respirada, pensou uns sete segundos — combinando com o título do livro — e disse que, dependendo da proposta, eles poderiam até conversar.

Ou seja, não é não, mas também não é sim. É aquele clássico “me liga, mas não agora”.

A verdade é que Fagundes, mesmo com o currículo invejável e uma legião de fãs, parece ainda digerindo o fato de ter sido dispensado da Globo depois de tantos anos e tantos personagens marcantes. E, cá entre nós, quem não ficaria chateado? O cara entregou atuações impecáveis, foi protagonista de novela atrás de novela, e, de repente, tchau e bênção.

Nos bastidores, a fofoca é que ele até foi sondado pra voltar, sim. Mas aí entrou o fator “cachê”: Fagundes teria pedido um valor considerado alto demais e, do outro lado, a Globo preferiu seguir em frente. Resultado: o reencontro não rolou.

Então, se você é do time que sonha em ver Fagundes de volta no horário nobre… senta, respira e vai lendo o livro novo dele, que por enquanto é só o que temos.