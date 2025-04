Geraldo Luiz visita TV com equipe e abre negociação com a Gazeta

Geraldo Luiz está fazendo aquele movimento clássico de quem quer voltar pra TV: aparece com comitiva, visita estúdio, sorri pra câmera e joga charme nos bastidores. Nesta terça-feira (8), o apresentador esteve na TV Gazeta, em São Paulo, acompanhado do filho, John Sacra, o DJ, e de seu fiel escudeiro, Gustavo Coimbra. Ele passeou pela emissora ao lado do superintendente Silvio Animale, mais conhecido como Tico. O clima? De namoro firme.

Desde que saiu da RedeTV!, Geraldo não esconde de ninguém a vontade de voltar ao ar. E não é qualquer volta, não. Ele quer holofote, quer programa, quer domingo. Durante uma entrevista com Flávio Rico, ele até jogou uma piscadinha pro SBT, mas a verdade é que quem está mais perto mesmo de dar o “sim” é a Gazeta.

Fontes desta coluninha aqui — sim, exclusiva — confirmam que o apresentador fez um tour completo pela emissora. Conheceu os estúdios, papeou com a alta cúpula e saiu de lá com um sorrisinho de quem já sabe que tem algo engatilhado. E olha que a Gazeta tem um horário vago aos domingos, bem do jeitinho que o Geraldo gosta.

Se vai rolar? Ainda é cedo pra cravar. Mas, do jeito que as coisas andam, é melhor a gente já ir preparando o sofá.