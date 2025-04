Gêmeas e juntas no palco, Maiara e Maraisa planejam casamento duplo

Se já não bastasse dividir o útero, a casa, o palco, os perrengues e os hits, agora Maiara e Maraisa resolveram dividir também o altar. Sim, as irmãs estão planejando um casamento duplo. Um só dia pra duas noivas, dois noivos e, provavelmente, muitos choros no buffet.

A informação foi revelada com exclusividade pela coluna do Sodré e veio de uma fonte próxima à equipe das cantoras. A ideia é fazer uma cerimônia na fazenda das duas — aquelas locações sertanejas com cara de clipe, sabe? Tudo junto, misturado e com a família em peso.

Maiara anda mais apaixonada que nunca pelo cantor sertanejo Matheus Gabriel. Ela até se declarou publicamente, dizendo que o ama e que, por muito tempo, nem sabia que sentia isso. Aquela fase gostosa em que o coração manda e o feed acompanha.

Do outro lado, Maraisa parece ter reencontrado a paz com Fernando Mocó, o empresário que vive num looping de idas e vindas com ela. Em 2023, os dois chegaram a marcar casamento, festa, lua de mel — só esqueceram de não terminar antes. Mas agora voltaram, e pelo visto estão mais estáveis. Por enquanto.

Detalhe curioso: os dois namorados são amigos. Ou seja, tá tudo tão alinhado que só falta marcar a data e chamar a Simone & Simaria pra cantar — brincadeira, tá? Ou não.

O que importa é que, se tudo der certo (e o coração das duas colaborar), vem aí uma noite só com dois buquês, duas marchas nupciais e talvez um after com modão e chope na caneca. Eu, sinceramente, só queria o convite.