Felipe Prior muda de profissão e anuncia novo projeto

Felipe Prior, conhecido nacionalmente após sua passagem pelo Big Brother Brasil, resolveu mudar de foco — e não estamos falando de reality show ou polêmicas. Agora, ele quer ser o maior influenciador da construção civil no Brasil. Sim, é sério.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo em que declara seu novo propósito profissional:

“Eu vou ser o maior influenciador da construção civil, podem ter certeza. Não sei quanto tempo vai levar pra esse reconhecimento chegar. Mas se não chegar… tá tudo certo também. Porque é isso que eu sei fazer. É isso que eu amo fazer. É onde eu me sinto vivo de verdade. Construção é minha vida. E onde tiver obra, suor e entrega, vou estar lá. Com câmera ou sem câmera. Com fama ou sem fama. Sempre por amor ao que faço.”

A ideia é usar a visibilidade que conquistou na mídia para divulgar o dia a dia de quem realmente põe a mão na massa — longe do glamour das redes e perto da realidade do canteiro de obras.

Vale lembrar que Prior já atuava na área antes de entrar no reality. Ele é arquiteto de formação, com experiência em obras e projetos, e quer mostrar um lado mais autêntico da profissão.

Apesar do novo projeto, Felipe Prior ainda enfrenta questões sérias na Justiça, sendo réu em ações por importunação sexual. Os casos seguem em andamento. Por isso, qualquer movimentação pública dele acaba sendo acompanhada com atenção — inclusive por quem observa o impacto da fama em figuras envolvidas em processos desse tipo.

Resta saber se o público vai abraçar esse novo momento ou se a construção dessa imagem vai precisar de mais que cimento e discurso pronto.