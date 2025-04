Guilherme Napolitano termina noivado dias após se mudar para morar com a namorada

O romance durou cinco meses, mas bastaram poucos dias morando juntos para Guilherme Napolitano, ex-BBB 20, fazer as malas e bater em retirada. O influenciador e ex-affair de Gabi Martins havia se mudado para a casa da então noiva, a médica Ana Júlia, mas a convivência não parece ter resistido nem ao fim da mudança.

O climão foi oficializado quando Gui apagou todas as fotos do casal das redes sociais e reapareceu… na casa dos pais. Isso mesmo. Depois de todo aquele “novo ciclo” anunciado com sorriso no rosto e mala no porta-malas, o que sobrou foi o bom e velho quarto de solteiro.

Para quem não lembra, Guilherme participou do BBB 20, onde viveu um breve romance com Gabi Martins. Eles chegaram a tentar o relacionamento fora da casa, mas o clima azedou rapidinho. Em entrevistas, o modelo chegou a dizer que se sentiu desamparado por Gabi após ser acusado de ter um comportamento abusivo durante o confinamento — assunto que ainda rende comentários até hoje.

Sobre o fim do noivado com Ana Júlia, nenhuma das partes falou publicamente, mas o roteiro já é conhecido: fotos apagadas, unfollow, sumiço e volta ao ninho. O que será que deu errado? Boa pergunta. Talvez nem eles saibam ainda.