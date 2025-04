Internado, Fernando Zor passa por cirurgia

Fernando Zor precisou ser internado e passou por uma cirurgia no ombro. O sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, compartilhou a novidade diretamente do hospital, tranquilizando os fãs sobre o procedimento.

“Gente, está todo mundo aí me perguntando o que aconteceu, por que que eu estou no hospital. Fiz uma cirurgia no ombro, tá? Está tudo certo, nada agressivo, nada preocupante. Uma equipe bacana colocou meu ombro no lugar. Já estava com dor há um tempo. Está tudo certo, tá? Valeu, valeu, valeu”, contou o cantor em vídeo.

Segundo Fernando, a cirurgia já era esperada e foi feita para corrigir o incômodo que ele vinha sentindo na região. Por enquanto, nada grave — só aquele reparo técnico mesmo