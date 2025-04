Veja quanto Bella Campos ganha para viver Maria de Fátima na Globo

Bella Campos embolsa R$ 60 mil por mês para interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, a grande aposta da Globo para o horário nobre. O valor é parte do contrato por obra que a atriz assinou com a emissora — ou seja, ela recebe esse cachê enquanto durar a novela.

Apesar de parecer um bom dinheiro, o salário é considerado baixo por muitos veteranos da casa, especialmente quando se leva em conta a importância da personagem e o peso de ser protagonista no principal horário da TV brasileira.

Protagonizar Vale Tudo — a novela das novelas — era pra ser sinônimo de prestígio, ibope e, claro, uma conta bancária rechonchuda. Mas, pelo visto, não tá sendo nem lá, nem cá. A audiência ainda patina e, agora, até o salário virou assunto. Vale tudo pra engajar, né?