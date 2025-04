Diego Hypolito pode ser o próximo eliminado do BBB

Faltando poucos dias para a grande final do Big Brother Brasil, Diego Hypolito, que já foi considerado um dos favoritos da edição, pode acabar saindo do programa antes da hora.

Na berlinda com Renata e Vitória Strada, Diego aparece com 56,12% dos votos para sair, segundo a primeira parcial da enquete do Votalhada — conhecida por acertar com frequência os rumos das eliminações no reality.

Se nada mudar até quinta-feira, o irmão de Daniele Hypolito deve deixar o confinamento em quinto lugar, ficando de fora da disputa pelo prêmio milionário. Um tombo desses nem nas Olimpíadas.