Ex-assistente de palco do SBT que denunciou Otávio Mesquita se pronuncia e diz que não combinou nada com ele

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, que recentemente denunciou Otávio Mesquita por estupro, falou pela primeira vez sobre o caso. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela desmentiu o apresentador, que afirmou que tudo teria sido “combinado”.

“Não houve nenhum tipo de combinação”, afirmou Juliana. Ela também revelou que já havia feito a denúncia dentro do SBT anos atrás, mas se sentiu ignorada e desamparada. Segundo ela, mesmo após relatar o ocorrido à emissora, foi colocada em situações humilhantes: durante anos, era trancada por funcionários em banheiros da emissora para evitar cruzar com Otávio Mesquita nos corredores do The Noite.

Juliana ainda acusou o SBT de negligência e disse que, mesmo com a presidência da emissora nas mãos de uma mulher — Daniela Beyruti —, não houve acolhimento. Segundo a ex-assistente, Daniela nunca chegou a ouvi-la, apesar de a emissora ter prometido que isso aconteceria.

Ela também afirmou que foi demitida antes mesmo do processo interno de compliance ser concluído. A denúncia pública veio quase dez anos após o ocorrido e dois anos depois de seu desligamento da empresa.