Assumidíssimos! Surge a primeira foto de Belo e Rayane Figliuzzi com direito a declaração de amor

Agora é oficial — e com foto! Belo e Rayane Figliuzzi, que assumiram o namoro no início do ano, finalmente apareceram juntos nas redes sociais. E não foi qualquer clique: a influenciadora postou nos stories uma foto ao lado do cantor direto do quarto de hotel, durante a comemoração do aniversário do empresário dos dois.

Na imagem, Rayane se declarou com um simples e direto “Te amo”, deixando claro que o clima entre eles é de conto de fadas.

Apesar de estarem juntos há meses, o casal vinha mantendo a discrição. Mas ao que tudo indica, essa fase ficou pra trás. A torcida agora é pra que Belo e Rayane sigam postando os momentos do dia a dia — porque esconder amor em 2025 já não tá com nada.