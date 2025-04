Ratinho alfineta Virgínia Fonseca e diz que ela não é sucesso no SBT

Ratinho e Virginia - Apresentador menosprezou a colega no SBT - (crédito: foto reprodução internet)

Ratinho resolveu soltar o verbo — e sobrou pra Virgínia Fonseca. Durante participação no programa Pânico, o apresentador foi bem sincero ao avaliar o desempenho da influenciadora como estrela do SBT.

Segundo ele, o sucesso que Virgínia tem nas telinhas do celular não se repete nas telonas da emissora. “Ela arrasta milhões nas redes, mas na TV… a audiência deixa a desejar”, disparou.

Ratinho ainda lembrou que, no início do Sabadou com Virgínia, ela até conseguiu levar grandes nomes ao programa, o que ajudou a criar uma expectativa positiva. Mas agora, segundo ele, essa fase passou. Os convidados já não são os mesmos e a repercussão também não.

Como um dos nomes mais antigos e fortes da casa, Ratinho não poupou nas palavras e deixou claro: fazer sucesso no Instagram é uma coisa… segurar audiência no SBT é outra bem diferente.