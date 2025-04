Após 15 dias internada, Preta Gil recebe alta e volta para casa

Depois de 15 dias internada, Preta Gil finalmente teve alta hospitalar e já está em casa, em São Paulo. A cantora passou mal logo após sua participação no Domingão com Huck, onde cantou em homenagem à madrinha Gal Costa o tema de Vale Tudo.

Na ocasião, Preta já havia revelado que estava planejando uma viagem ao exterior para seguir um novo plano de tratamento contra o câncer. No programa, chegou a dizer que, no Brasil, todas as possibilidades de cura já haviam se esgotado — e que por isso buscaria alternativas fora do país.

Ela foi internada inicialmente no Rio de Janeiro e, em seguida, transferida de UTI aérea para São Paulo, onde ficou sob cuidados intensivos por duas semanas.

Gilberto Gil, pai da cantora, comentou recentemente que a ida da filha aos Estados Unidos ainda dependia de exames e liberações médicas. Por enquanto, Preta segue em recuperação em casa, cercada pelo carinho da família.