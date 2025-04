 Visual de Justin Bieber na rua chama a atenção de internautas

Justin Bieber, como sempre, não perde a chance de causar nas redes sociais. Dessa vez, o cantor apostou em um look bem ousado: cropped e cueca combinando. Não é todo mundo que tem coragem de colocar um visual desses na rua, mas Bieber, claro, se mostrou à vontade.

O visual, que poderia ser considerado simples, acabou gerando um alvoroço. Fãs elogiaram a escolha, dizendo que ele estava arrasando no estilo, enquanto outros aproveitaram para brincar com a situação. Mas, no fundo, quem é fã de Bieber sabe: o cara sabe como se destacar, seja com um estilo mais polido ou com esse tipo de aposta mais irreverente.

Essa ousadia não é novidade pra quem acompanha o cantor. Bieber sempre foi um ícone de estilo, e parece que ele não tem medo de quebrar regras. E, claro, a internet não perdoa. Entre memes e elogios, o look causou a reação esperada — chamou atenção, para o bem e para o mal.

Mas, no fim das contas, ele vai continuar fazendo o que quiser, e, como sempre, vai ser um dos assuntos mais comentados da semana. É Justin Bieber, não é mesmo?