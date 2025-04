Gracyanne Barbosa curte show de Belo no Rio enquanto namorada do cantor viaja para outra cidade

O Tardezinha deste sábado (20), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, foi palco de um reencontro que deixou muita gente de olho aberto: Gracyanne Barbosa, radiante na plateia, e seu ex-marido, o cantor Belo, brilhando no palco ao lado de Tiaguinho. Coincidência ou roteiro pronto pra fofoca? Difícil saber.

Gracyanne chegou acompanhada da irmã Giovanna Jacobina e das ex-BBBs Tamires e Camilla. Animada, dançando e cantando, ela parecia completamente à vontade — e não é exagero dizer que roubou a cena na área VIP. Todo mundo reparou.

Agora, sabe quem não apareceu por lá? Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo. Desde que o casal assumiu publicamente o relacionamento com direito a declaração nas redes sociais, era esperado que ela estivesse presente. Mas não. Rayane preferiu passar o fim de semana em Areal, sua cidade natal, que fica a cerca de 100 km do centro do Rio, visitando a mãe e a família.

É claro que a desculpa é compreensível — afinal, estamos em clima de Páscoa — mas a ausência foi notada. Principalmente porque, no mesmo local onde Belo se apresentava, estava justamente Gracyanne, recém-saída do BBB e de volta ao centro das atenções.

Nos bastidores, a pergunta que não quer calar é: esse namoro novo sobrevive a esse tipo de situação? Porque, sejamos sinceros, ver a ex esbanjando carisma na plateia enquanto a atual tá a 100 km de distância… não passa batido. A movimentação em Copacabana pode até estar por conta da Lady Gaga, mas o calor mesmo tá nesse triângulo amoroso.