Por: Thiago Sodré

Grávida, Karol Peixinho curte Tardezinha de Thiaguinho no Rio de Janeiro A ex-BBB Karol Peixinho, grávida de três meses do cantor Thiaguinho, marcou presença no show de estreia da turnê comemorativa de 10 anos do projeto Tardezinha, realizado neste sábado (19) no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro .