Carlinhos Maia e Virginia Fonseca são envolvidos em confusão na web

Carlinhos Maia e Virginia Fonseca são envolvidos em confusão por influenciadora do Rancho - (crédito: Foto reprodução internet)

O sábado (20) foi de treta quente na internet. Carlinhos Maia se revoltou com Mari Menezes, influenciadora que acaba de ser anunciada como a nova apresentadora do podcast de Camila Loures, substituindo seu marido, Lucas Guimarães. E como era de se esperar, não faltaram alfinetadas, acusações e até Virginia Fonseca foi arrastada para o meio da confusão.

Tudo começou quando Mari participou de um podcast e, ao ser perguntada se havia gostado de participar do Rancho do Maia — projeto idealizado por Carlinhos — preferiu não responder e “queimar a língua” na brincadeira. A atitude foi vista por Carlinhos como deboche, e ele não pensou duas vezes antes de acusá-la publicamente de “cuspir no prato que comeu”.

Mari não deixou barato. Chamou Carlinhos de invejoso e disse, com todas as letras, que ele tem inveja de Virginia Fonseca, sua ídola. Segundo ela, enquanto Virginia bomba nas redes sociais com a família e dentro da própria casa, Carlinhos precisa montar realities e criar polêmicas pra conseguir engajamento. “Virginia é natural, não precisa forçar”, disparou.

O climão tomou conta das redes sociais, e os fãs já dividem opiniões. De um lado, quem defende Mari e Virginia. Do outro, os que acham que Carlinhos tem razão em cobrar respeito pelo projeto que ajudou a alavancar nomes da internet. Enquanto isso, Camila Loures, que já teve seus próprios desentendimentos com Lucas Guimarães, segue em silêncio.

Pelo visto, o novo elenco do podcast mal começou e já tá rendendo pauta. E quando Virginia é citada, o burburinho só aumenta.