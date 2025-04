Lucas Guimarães sai em defesa de Carlinhos Maia após treta com sua substituta Mari Menezes em podcast

A treta que dominou a internet neste sábado (20) ganhou um novo capítulo com a entrada de Lucas Guimarães no ringue. O apresentador do SBT saiu em defesa do marido, Carlinhos Maia, após a confusão com Mari Menezes, nova apresentadora do podcast de Camila Loures — e justamente a substituta de Lucas.

A briga começou quando Mari participou de um podcast e, ao ser perguntada se havia gostado de participar do Rancho do Maia — projeto de Carlinhos no qual esteve em duas temporadas — optou por “queimar a língua” na brincadeira em vez de responder. Carlinhos viu o vídeo, não gostou nem um pouco e saiu soltando os cachorros nas redes sociais.

Poucas horas depois, ainda no sábado, Lucas resolveu se posicionar e foi direto ao ponto: “Quem não tem gratidão por quem fez o bem, também não tem caráter”, escreveu, sem citar nomes, mas deixando claro o alvo da indireta.

A fala de Lucas foi interpretada como uma crítica clara à falta de reconhecimento de Mari. Nas redes, internautas apontaram que o casal pode estar incomodado não só com o comentário, mas também com o fato de Mari estar ocupando justamente o lugar deixado por Lucas no podcast com Camila Loures.

A confusão esquentou ainda mais quando Mari respondeu às críticas chamando Carlinhos de invejoso e comparando-o com Virginia Fonseca. Segundo ela, enquanto Virginia bomba naturalmente com sua família, Carlinhos precisa de grandes produções e realities para se manter em evidência.

O barraco está formado e, ao que tudo indica, o podcast mal começou e já está rendendo mais polêmica que episódio novo.