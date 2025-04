Livia Andrade bota o bumbum perfeito pra jogo e rouba a cena no feriadão

Livia Andrade aproveitou o sábado de feriadão do jeito que a internet gosta: com muito sol, piscina e close certo. A loira, que hoje brilha como assistente de palco no Domingão com Huck, apareceu deslumbrante em fotos à beira da piscina e não economizou no carão nem na marquinha.

Sem revelar a localização, Livia postou uma sequência de cliques nos stories e no feed, com direito a muito bom humor e música animada. O destaque, claro, foi o bumbum empinado que ela fez questão de colocar pra jogo — e que rapidamente virou assunto entre os fãs nas redes sociais.

Sempre carismática, ela arrancou elogios como “musa do feriado”, “corpaço” e “rainha do sol”. E não é pra menos: onde Livia chega, o brilho acompanha. Seja no palco ou no descanso, ela sabe como movimentar a web.