Oruan acusa PM de fazer operação para barrar seu show na comunidade da Pedreira

O clima esquentou nas redes sociais neste fim de semana. O cantor Oruan, conhecido no cenário do trap e do funk, foi às redes para criticar duramente uma operação policial que aconteceu na comunidade da Pedreira, no Rio de Janeiro, onde ele se apresentaria.

Segundo Oruan, a presença da PM no local não foi coincidência. “Tô boladão, fizeram essa operação só pra cancelar meu show”, disparou ele em um desabafo publicado nos stories. O cantor não escondeu a revolta e acusou a ação de ter sido feita exclusivamente para impedir sua apresentação na comunidade.

O show, que já estava confirmado, acabou cancelado por conta da operação policial que mobilizou viaturas e agentes na região. Internautas dividiram opiniões nas redes: enquanto alguns apoiaram Oruan e questionaram o motivo e o timing da operação, outros alegaram que a segurança vem em primeiro lugar.

Até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou sobre a acusação do cantor. Oruan, por sua vez, segue firme em seus posicionamentos e deixou claro que não vai se calar diante do que chamou de perseguição.