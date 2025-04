Influenciadora acusa Viih Tube de plagiar publicidade e expõe comparações em vídeo

A internet ganhou mais uma polêmica envolvendo criadores de conteúdo. Desta vez, a influenciadora Gabriely Junqueira acusou Viih Tube de ter plagiado uma campanha publicitária criada por ela. Em um vídeo postado nas redes sociais, Gabriely comparou lado a lado as duas produções — e a semelhança chamou a atenção.

Segundo Gabriely, Viih Tube teria copiado não apenas a ideia geral, mas toda a estética da publicidade, incluindo paleta de cores, personagens e até o roteiro. A única diferença, segundo ela, seria o produto final divulgado.

“Ela poderia ter se inspirado, claro. Mas copiar tudo, detalhe por detalhe, sem dar o mínimo de crédito, foi o que mais me chateou”, desabafou Gabriely. A influenciadora destacou ainda que Viih Tube lucrou com a campanha, enquanto ela ficou no prejuízo criativo.

A publicação viralizou rapidamente, e o público se dividiu. Enquanto muitos internautas saíram em defesa de Gabriely, cobrando um posicionamento de Viih Tube, outros minimizaram a situação, alegando coincidência ou inspiração.

Até o momento, Viih Tube, que é casada com o ex-BBB Eliezer e tem se mantido ativa em campanhas publicitárias nas redes, ainda não se pronunciou sobre as acusações. Mas se tem uma coisa que a web não perdoa, é falta de crédito — e essa história ainda promete render.