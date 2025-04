Fotos de Lucas Guimarães e Caio Castro chamam a atenção na web

Lucas Guimarães e Caio Castro viraram o assunto do momento nas redes sociais neste fim de semana. Os dois amigos marcaram presença em uma festa grega e, com looks no maior estilo galã, roubaram a cena. As fotos postadas por Lucas em um dump no Instagram incendiaram os comentários e despertaram a imaginação dos internautas.

A dupla, que já se conhece há tempos e mantém uma amizade pública, foi chamada de “os galãs da festa” por seguidores que encheram a publicação de elogios. Teve quem comentasse “o auge da beleza masculina” e até quem se empolgasse um pouco mais, shippando os dois como um dos casais mais bonitos da história.

Mas vale lembrar: não há nenhuma polêmica envolvendo Lucas e Caio nesse sentido. Os dois são amigos e vivem relacionamentos distintos. Lucas é casado com Carlinhos Maia, com quem está junto há mais de uma década, e Caio Castro também segue com sua vida amorosa longe dos holofotes mais intensos no momento.

Apesar disso, o burburinho das redes mostra que, quando dois galãs se juntam numa foto bem produzida, o público não perdoa — e já começa a criar enredos dignos de novela.