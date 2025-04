Festa pós-BBB25 reúne elenco do programa e famosos em bar na Barra da Tijuca

Já passava de 1h30 da manhã quando os famosos e os ex-BBBs da 25ª temporada começaram a chegar no Bar do Mumuzinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A comemoração rolou solta, mas nem todos marcaram presença: sentimos falta de alguns finalistas, como Vitória Strada, o vice-campeão Guilherme e até da campeã Renata. Do trio da final, quem deu as caras foi João Pedro, que se jogou na pista ao lado do irmão João Gabriel e do restante do elenco.

Entre os rostos conhecidos que passaram por lá estavam Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, as ex-BBBs Flay e Gabi Martins, e os atuais participantes da edição, como Vinícius, Mike, Aline Patriarca e Diogo Almeida. Até as mães do elenco marcaram presença — sim, “Wilmoca” e Dona Delma estavam lá, prestigiando os filhos e aproveitando o clima da noite.

O time que comanda o BBB também apareceu: Tadeu Schmidt, Ed Gama, Ceci Ribeiro e Ana Clara distribuíram simpatia, tiraram muitas fotos com o público e aproveitaram um pouco da festa, como qualquer bom anfitrião.

E, claro, teve casal em clima quente. Wanessa Camargo e Fiuk chegaram juntos, curtiram a noite agarradinhos, beberam uns gorós e deixaram o local coladinhos — com direito a Wanessa quase tropeçando, amparada pelo novo crush. Os dois, acompanhados de seguranças, saíram daquele jeitinho que não deixa dúvidas: teve romance, sim.

A festa foi longa, animada e cheia de momentos que esse colunista aqui não perdeu por nada. Se o reality acabou, a vida fora da casa já começou fervendo.