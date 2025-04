Gêmeos João Gabriel e João Pedro sobem ao palco e soltam a voz em festa pós-final do BBB25

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro, que marcaram presença na última edição do BBB, deram um show na festa pós-final do BBB25 no Bar do Mumuzinho, na Barra da Tijuca. João Gabriel chegou cedo, já soltando a voz e tomando todas, arriscando até cantar sozinho no palco. O escolhido foi uma música do cantor Daniel, e, olha, mandou bem demais.

Já João Pedro chegou mais tarde, após cumprir os compromissos da final, e não deixou o irmão na mão. Juntos, formaram uma verdadeira dupla sertaneja, com sintonia e talento de sobra. A galera do bar foi à loucura, e até os colegas de elenco ficaram de boca aberta com a performance dos dois.

Com esse entrosamento, quem sabe não temos uma futura dupla de sucesso, né? O que ficou claro é que, além de bons de palco, os gêmeos têm a voz afinada e conquistaram o público presente. É só aguardar pra ver se vem música nova por aí.