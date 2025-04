Festa pós-BBB25 foi animada, mas também teve climão

A festa pós-BBB25 no Bar do Mumuzinho foi cheia de animação, mas também teve aquele climão, e tudo por conta da relação entre Aline Patriarca e a mãe de Diogo Almeida, Vilma Nascimento, a famosa “Vilmoca”. As duas até se cumprimentaram ao chegar no evento, mas foi aquele cumprimento frio, distanciado, dado por Aline, que parecia não querer estreitar os laços com a ex-sogra de confinamento.

O clima tenso se intensificou quando Dona Vilma deixou a festa. Elas passaram o tempo todo na área VIP com uma distância considerável entre si. Quando Vilma se despediu de Diogo e dos outros presentes, fez questão de ignorar a presença de Aline, que estava ao lado do filho. Enquanto Aline seguia tirando fotos e atendendo o público, Dona Vilma fez o mesmo, mas sem sequer dar um olhar ou um simples tchauzinho para a atual (ou ex?) nora.

Uma cena que deixou claro que, apesar de estarem no mesmo evento, as duas não estavam nem um pouco à vontade uma com a outra. O clima ficou pesado, mas, como sempre, o show continuou para quem estava ali para curtir a noite.