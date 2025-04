Wanessa Camargo sai carregada de festa pós-BBB 25 após cantar na final

Depois de se apresentar na final do BBB 25, Wanessa Camargo não perdeu tempo e foi curtir a festa pós-reality no bar do Mumuzinho, no Rio. A cantora se jogou mesmo: bebeu, fumou e ainda engatou um affair com Fiuk, segundo quem estava por lá.

O problema é que o combo diversão + álcool parece ter passado do ponto. Wanessa precisou de ajuda pra ir embora, saiu do local carregada, cambaleando e claramente alterada. A ex de Dado Dolabella, que já vinha chamando atenção desde a expulsão do BBB, agora virou assunto de novo – mas, dessa vez, do lado de fora da casa.