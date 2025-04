Elenco do novo Power Couple Brasil decepciona e público pergunta: era só isso mesmo?

Depois de tanto tempo fora do ar, confesso que achei que a Record viria com tudo no retorno do Power Couple Brasil. Mas bastou a coletiva de imprensa rolar em Itapecerica da Serra pra cair a ficha: não teve impacto nenhum.

Entre os famosos convocados para protagonizar o reality estão, além de Gretchen e o marido Esdras, o ex-BBB Domini com a esposa, o ator Kadu Moliterno com a mulher Cris, Silvia Catra, ex-mulher de Mr. Catra, e os ex-participantes de A Fazenda, Radamés Furlan com a esposa e Vítor Pecoraro com a mulher Rayane Moraes. E pronto. O resto? Um apanhado de ex-realities, ex de famoso, gente que já passou pela Record em outras tentativas frustradas e aquela clássica figurinha carimbada que ninguém conhece, mas alguém insiste em chamar de ator de Chiquititas.

Tem também o repórter Rafael Pessina, a ex-BBB Francine (que parece ter saído direto do túnel do tempo) e participantes de Ilhados com a Sogra. O elenco todo parece mais uma repescagem do que uma estreia bombástica.

A apresentação fica por conta do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, que até funcionam bem juntos, mas né… não fazem milagre. O público queria um retorno triunfal, mas o que recebeu foi mais do mesmo, embrulhado pra presente. E nem foi um presente bom.