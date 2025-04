Ed Gama manda recado para Lucas Selfie após MesaCast: "Não roube meu emprego"

Lucas Selfie participou da última edição do MesaCast BBB, que foi ao ar na segunda-feira passada, dia 21, e chamou atenção com sua desenvoltura no comando da atração. Claro que o assunto chegou até Ed Gama, apresentador oficial do formato na Globo, que marcou presença na festa de despedida do reality.

Ao ser questionado sobre a performance de Lucas, Ed foi direto — daquele jeito sem filtro que a gente já conhece: “Sou muito fã do Lucas Selfie, gosto muito dele, mas não vá roubar meu emprego. Preciso sustentar a minha família”, soltou, sem pena e com aquele toque de ironia que já virou marca dele.

Mas calma: não é que Lucas Selfie esteja invadindo o território da Globo. Na verdade, ele foi confirmado pela Record como parte da nova temporada do Power Couple Brasil, onde vai comandar os quadros pós-eliminação. Já Ed Gama segue com o MesaCast BBB na Globo — pelo menos até alguém resolver trocar o sofá de lugar.