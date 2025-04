Em meio à crise nos bastidores de Vale Tudo, Cauã Reymond nega boatos de briga com Bella Campos

O clima anda mais quente nos bastidores de Vale Tudo do que na novela em si. Em meio aos rumores de crise no elenco, Cauã Reymond resolveu quebrar o silêncio — ou pelo menos dar uma resposta. O ator foi abordado por Monique Arruda, repórter do canal Léo Dias, durante uma gravação externa nesta quinta-feira, na Barra da Tijuca, e negou qualquer desentendimento com Bella Campos. “Tá tudo bem entre a gente”, disse, direto ao ponto.

Monique, que virou praticamente uma repórter de guerra nas redondezas dos estúdios, está em uma verdadeira saga atrás de respostas sobre as tretas do elenco. Ela chegou a esperar por Humberto Carrão por quase seis horas — detalhe: apareceu no local às quatro da manhã — e foi solenemente ignorada, apesar de promessas de que ele falaria.

Mas a missão seguiu. E com Cauã Reymond, ela não fugiu dos assuntos delicados. Além de perguntar sobre a relação com Bella Campos, ela também abordou a polêmica do desodorante — sim, isso virou pauta. Boatos diziam que Bella teria reclamado de mau cheiro nas axilas do ator. Cauã, bem humorado, respondeu: “Uso sim desodorante”.

Coincidência ou não, ele apareceu na novela no dia anterior usando o produto em cena, o que acendeu o alerta geral: será que tudo isso faz parte de uma jogada de marketing? Porque vamos combinar, a audiência não está exatamente bombando, e Vale Tudo é uma produção cara. A Globo precisa justificar o investimento e manter os anunciantes felizes.

E aí fica a dúvida: estamos vendo um drama real ou mais um roteiro bem escrito? De qualquer forma, parece que Vale Tudo tá valendo até como publi velada.