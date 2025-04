Record confirma Lucas Selfie na nova temporada de Power Couple Brasil e coloca fim aos boatos de saída

Depois de semanas de especulação sobre uma possível saída da Record, Lucas Selfie foi oficialmente confirmado na nova temporada do Power Couple Brasil. O anúncio veio durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, em Itapecerica da Serra, e encerrou de vez os boatos sobre um suposto fim de contrato com a emissora — com a qual, aliás, ele já tem um histórico sólido.

Nada de estreante por aqui. Lucas Selfie já participou de outras produções da casa, como A Fazenda e A Grande Conquista, onde comandou quadros voltados para repercussão, bastidores e entrevistas com eliminados. Agora, no Power Couple, ele segue nesse mesmo formato: apresentará conteúdos especiais, fará a famosa cabine de descompressão com os eliminados da semana e ainda trará entrevistas no seu programa Self Service, no YouTube.

Ou seja: ele continua fazendo o que já faz bem — e o que o público da Record já conhece. A diferença é que, agora, a confirmação veio com carimbo oficial, em meio a rumores que só existiram porque a internet adora uma teoria da conspiração.