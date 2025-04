Pastor Leonardo Sale relata perda do filho após nascer com 7 meses

O pastor Leonardo Salle usou as redes sociais nesta sexta-feira para conversar com seus seguidores e fiéis sobre as dificuldades que enfrentaram durante a madrugada, após a pastora Cássia acordar sangrando. Ela foi levada ao hospital imediatamente pelo marido, que estava em casa no momento, mas, horas depois do nascimento do bebê, a triste notícia chegou: Lion não resistiu.

Leonardo aproveitou o momento para praticar o exercício da fé, entregando tudo nas mãos de Deus e aceitando seus desígnios. O profeta, famoso nas redes sociais, disse ainda que Deus já o havia preparado, revelando a ele, no passado, que este momento difícil chegaria.