Festa Globo 60 anos: sem acompanhantes e sem passagem aérea

Conversamos com alguns famosos que poderiam ser convidados para a festança de 60 anos da Globo, que acontece hoje em um dos pontos mais badalados da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em comemoração ao sexagenário da emissora carioca. Mas descobrimos que as regrinhas para comparecer à festa têm incomodado alguns dos convidados, que deixarão de participar por esse motivo.

Uma das regras mais criticadas (e que já adiantamos aqui com exclusividade) é a proibição de levar acompanhante — a não ser, claro, que o cônjuge também seja famoso o suficiente para receber o cobiçado convitinho da festa.

Agora, descobrimos mais um detalhe que está azedando o clima: alguns nomes históricos da emissora também vão ficar de fora porque a TV Globo simplesmente não disponibilizou o pagamento da passagem aérea. (Ou seja: se o convidado mora fora do Rio de Janeiro, é ele mesmo quem teria que bancar a viagem.)

“A gente constrói a história deles e ainda tem que pagar para comemorar?”, reclamou “um artista veterano que preferiu não se identificar.”

No fim, quem aparecer na festa estará sozinho ou acompanhado apenas de outra celebridade que também tenha sido oficialmente convidada. Sem direito a levar amigos, filhos, namorados anônimos ou aquela tia que sempre quis conhecer o Projac.

“Eu só penso o seguinte: se a Globo queria uma festa cheia de rostos históricos, talvez começar bancando a passagem dos convidados fosse um bom começo. Porque, do jeito que vai, a festa de 60 anos corre o risco de ter mais ausência do que presenc VIP