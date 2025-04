Bastidores, festa Globo 60 anos: Rosa Maria Murtinho chega sem Mauro Mendonça e deixa o local machucada

A atriz Rosa Maria Murtinho, uma das grandes veteranas da teledramaturgia brasileira e nome importante da história da TV Globo, chegou ao evento de comemoração pelos 60 anos da emissora na noite desta segunda-feira (28), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Assim como boa parte do elenco histórico da casa, ela era uma das convidadas VIPs da cerimônia, que reuniu artistas de diversas gerações.

Rosa Maria chamou atenção ao chegar sem o marido, o ator Mauro Mendonça – com quem é casada desde 1951 –, mas o que ninguém esperava era que a presença dela duraria tão pouco. Ao acessar a arena onde o especial estava sendo realizado, a atriz acabou se machucando ao se chocar com uma das pessoas da plateia – montada especialmente para interagir com os shows da noite.

Ela bateu a perna em um dos assentos e sofreu um ferimento leve. O acidente foi suficiente para que Rosa Maria deixasse o local cerca de dez minutos depois de ter entrado, acompanhada por seu motorista particular.

Apesar do susto e da saída antecipada, a atriz passa bem. O machucado foi considerado leve, e ela deve se recuperar sem maiores complicações.