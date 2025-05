Você sabia que Nana Caymmi e Gilberto Gil já foram casados? Pois é, rolou mesmo!

Pouca gente sabe, mas Nana Caymmi e Gilberto Gil já foram marido e mulher — e não foi em um sonho lisérgico dos anos 60, não. Eles viveram juntos entre 1967 e 1969, uma fase intensa e bem turbulenta da música brasileira, marcada por ditadura, tropicalismo, exílios e, claro, paixões fortes.

Nana, dona de uma das vozes mais potentes da MPB, e Gil, já despontando como um dos nomes mais inventivos do país, se casaram no calor das emoções artísticas e políticas daquela época. Só que o casamento não durou muito. Ela mesma já disse em entrevistas que os dois tinham temperamentos muito diferentes — e que o amor existia, mas o convívio era bem complicado.

Apesar do fim do casamento, o respeito artístico entre eles sempre existiu. Cada um seguiu sua trajetória brilhante: ela mergulhou na canção romântica com intensidade e verdade raras; ele se tornou um dos maiores ícones culturais do Brasil e chegou até ao Ministério da Cultura. Mas esse capítulo curioso da vida dos dois mostra como a MPB, além de boa de melodia, é cheia de histórias de bastidores dignas de novela.

Você lembrava dessa ou caiu duro aí também?