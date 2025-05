Renato Ambrósio se despede do avô com relato emocionante

Renato Ambrósio emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (1º) ao se despedir publicamente do avô, que faleceu aos 96 anos. Em um texto carregado de afeto, publicado nas redes sociais, o empresário relembrou a convivência, os aprendizados e o apoio que recebeu ao longo da vida.

“Quando eu nasci, meu avô tinha 50 anos. Na infância achamos que os avós são muito velhos. E eu tive a sorte de poder viver 46 anos com ele. Muita sorte e felicidade. Me ensinou a brincar, a ser respeitoso, a respeitar as mulheres, e a ser trabalhador. As vezes que (meus pais) fomos despejados, sempre voltamos a morar na casa dele e da minha avó. Tudo o que eu e meu irmão precisamos na infância tivemos por eles. O 1º brinquedo, os ovos de Páscoa, os Natais, o famoso um real para um doce… momentos verdadeiros e lindos…”

Renato destacou que o avô foi essencial também no começo da sua trajetória como empreendedor. “Quando eu comprei minha 1ª farmácia (meu 1º negócio) ele quem me auxiliou em tudo, apoiou, emprestou o nome (eu era menor de idade) e me dava dicas de como ser um ser humano melhor…”

Trabalhador incansável, o avô de Renato atuou até os 88 anos, sempre em dois empregos, e garantiu uma vida digna para a esposa e para toda a família. Hoje, Renato é um empresário bem-sucedido, com trânsito no meio artístico e atualmente também atua como apresentador de televisão.

O post com a despedida comoveu o público e rendeu centenas de mensagens — entre elas, o carinho de amigos famosos que acompanharam de perto a relação dos dois. Foi um adeus bonito, do jeito que ele merecia: com respeito, saudade e muita gratidão.