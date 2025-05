Miguel Falabella se afasta dos palcos por problemas de saúde

Miguel Falabella precisou se afastar temporariamente dos palcos após ser diagnosticado com uma hérnia de disco. O ator e diretor, que está em cartaz com uma peça em São Paulo, revelou em vídeo que vem sentindo fortes dores e, por orientação médica, teve que interromper as apresentações.

O problema de saúde também o impediu de comparecer às comemorações dos 60 anos da TV Globo, onde sua ausência foi notada por fãs e colegas. Ainda não há previsão oficial de retorno, mas ele segue em recuperação, recebendo apoio do público e dos amigos do meio artístico.