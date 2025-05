Alane Dias chuta Zé Loreto e surge aos beijos em praia do Rio

Acabou o mistério. Alane Dias foi flagrada aos beijos em clima de romance com Francisco Gil durante um dia de sol no Rio de Janeiro. O detalhe? Ela vinha negando o affair com todas as letras, mesmo com os rumores ganhando força nas últimas semanas.

Com José Loreto, o envolvimento foi breve e nunca passou da fase das especulações. Agora, ao que tudo indica, a fila andou — e com imagens que não deixam margem pra dúvida.

Quando o assunto é vida pessoal, Alane parece preferir negar do que simplesmente assumir a verdade. Mas dessa vez não deu pra esconder.