Casal "evoluído" faz a linha moderna, mas amante é recebido em festinha no lar doce lar

Tem casal que força tanto a pose de mente aberta que acaba se embolando no próprio roteiro. Um certo casal, que já foi alvo de mil boatos sobre relação aberta — e sempre negou — resolveu dar uma festinha em casa e, surpresa!, o amante de um dos dois estava lá, circulando tranquilamente no meio dos convidados. Clima leve, olhares cúmplices, zero discrição.

Nos bastidores, todo mundo já sabe que a relação anda só na aparência. Já teve até um que preferiu dizer publicamente que foi traído do que admitir que o casamento monogâmico já foi pro ralo faz tempo. A convivência? Quase nula. Um vive viajando, o outro segurando a pose. E agora tem esse “detalhe” a mais na história.

O tal terceiro da relação, até pouco tempo conhecido por sua fama de hétero e por ter passado o rodo entre algumas famosas, agora está envolvido com um dos dois — só com um. Nada de trisal, viu? A coisa ali é bem dividida: o amante com um, e o outro só fingindo que tá tudo bem.

Na festinha em casa, os olhinhos entre os dois brilhavam tanto que dava pra ver de Marte. A cereja do bolo? Pra tentar disfarçar a situação, soltaram um boato na internet dizendo que o “intruso” estaria de flerte com uma cantora que também estava presente. Mas, sinceramente, até a desculpa foi preguiçosa. A peneira era tão furada que só faltou imprimirem os beijos e colarem na parede da sala.

Enfim, evoluídos eles são. Pelo menos na cara de pau.