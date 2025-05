Novo reality comandado por Sabrina Sato estreia no GloboPlay

Sabrina Sato está de volta às telas com todo seu carisma no comando de ‘Minha Mãe Com Seu Pai', novo reality show de relacionamento que já chegou causando nos primeiros episódios. Com quatro partes já liberadas no Globoplay, o programa aposta em uma dinâmica inusitada entre pais e mães solteiros em busca de um novo amor, enquanto seus filhos acompanham tudo e, sem seus pais saberem, influenciam diretamente no jogo.



Logo de cara, os participantes se entregam à experiência, embarcando na jornada com abertura e autenticidade. O diferencial aqui é o olhar dos filhos, que observam, muitas vezes com surpresa e emoção, os pais se redescobrindo, compartilhando histórias, inseguranças e desejos que até então não se abriam. Essa troca profunda gera momentos de conexão intensa, tanto entre pais e filhos quanto entre os futuros casais.



Sabrina comanda tudo com leveza, e já coloca os filhos no papel de "especialistas", dando a eles a responsabilidade de tomar decisões importantes que podem mudar completamente o rumo do jogo. E eles não decepcionam, já nas primeiras dinâmicas, interferem diretamente nas relações e nas escolhas dos pais, gerando momentos tensos, divertidos e até constrangedores.



Com os primeiros encontros no ar, o clima nas casas, uma para os pais, outra para os filhos, já começa a esquentar. Casais se formam, beijos inesperados acontecem e novas conexões surgem em meio a dates na praia paradisíaca. A chegada de novos participantes que agitam o que parecia já bem encaminhado, e até estrearam o Quarto VIP, com direito a uma noite a dois para um dos casais que mais se conectou até o momento.



Com uma estreia recheada de emoção, romance e aquele toque de caos controlado típico de reality, ‘Minha Mãe Com Seu Pai' já mostra que veio para causar.