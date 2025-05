Isabelle Nogueira recebeu título de Cidadã Parintinense

A artista amazonense Isabelle Nogueira foi oficialmente homenageada com o título de Cidadã Parintinense no dia 30 de abril, em cerimônia na Câmara dos Vereadores de Parintins, no Amazonas. A honraria foi proposta pelo vereador Flávio Farias e reconhece a contribuição cultural, afetiva e econômica de Isabelle à cidade, especialmente após sua participação no Big Brother Brasil 24.

Nascida em Manaus, Isabelle carrega em suas raízes o sangue parintinense, vindo de sua família materna. Ao longo dos anos, consolidou-se como figura central do Festival Folclórico de Parintins, sendo a atual cunhã-poranga do Boi Garantido. Foi sua presença marcante no maior reality show do país que elevou o nome do evento a um novo patamar de visibilidade nacional e internacional.



"Eu sou mulher amazônida, nascida em Manaus, porém a partir de agora reconhecida como mulher parintinense. Fico muito feliz com esse título, com essa honraria. Desde que saí do Big Brother recebi esse convite tão especial, que reconhece o impacto positivo que tivemos para o Festival de Parintins e para toda a cidade", declara Isabelle.



O chamado “Efeito Isabelle Nogueira” pode ser comprovado em números. Em 2024, Parintins recebeu um número recorde de visitantes: mais de 120 mil pessoas, superando os 110 mil de 2023. Empreendedores locais celebraram faturamentos até 300% superiores, enquanto mais de 70 artesãos arrecadaram juntos R$ 1,74 milhão — um salto de 81% em relação ao ano anterior. O transporte fluvial registrou aumento de 32%, com mais de 78 mil passageiros. Já as operações de pouso e decolagem saltaram de 800 para 971, segundo dados da Arsepam.



"Com a minha participação no Big Brother, o giro econômico de Parintins se estendeu por todo o ano. Grandes marcas e patrocinadores passaram a olhar para a cidade, o artesanato foi valorizado e o comércio local foi fortalecido. Como artista Parintinense eu me sinto lisonjeada em contribuir para o crescimento de nossa cidade e arte assim como muitos outros artistas que saem de Parintins e ganham o mundo através do talento que nos é herdado da floresta”, destaca Isabelle, que também é embaixadora oficial do Festival Folclórico.



A previsão para 2025 é de um crescimento de mais 30% no fluxo turístico e no giro econômico local. O impacto positivo gerado por Isabelle já é reconhecido por toda a população e por lideranças culturais e políticas da cidade.



"Esse mérito é uma honra, mas o que me deixa mais feliz é saber que contribuí de verdade para Parintins: para sua arte, sua cultura e para a vida de quem vive dela. E esse é só o começo", conclui a artista.